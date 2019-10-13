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Рязанца осудили за избиение и ограбление пенсионерки, сообщил
Инцидент произошел осенью 2018 года. 9 октября за остановкой «улица Гагарина» 22-летний житель Рязанского района заметил пожилую женщину с сумкой, он проследовал за ней до дома, зашел в подъезд, ударил по голове и выхватил ее сумку. Пенсионерка упала и ударилась о ступеньку лестницы.
Ранее молодой человек был неоднократно судим. Его вновь осудили и назначили три года колонии строгого режима. Обжаловать приговор не удалось.
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