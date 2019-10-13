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9:20, 13 октября 2019 255
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Четверо взрослых и ребенок погибли при ДТП в Подмосковье

Четверо взрослых и ребенок погибли при ДТП в Подмосковье

Четверо взрослых и ребенок погибли при ДТП в Подмосковье, передает РИА Новости.

Известно, что ДТП произошло на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира). Lada Priora и Hyundai Solaris столкнулись в лоб. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали.

Движение на дороге ограничено по одной полосе. На месте работает следственная группа. Причины ДТП устанавливаются.


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