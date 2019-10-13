Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

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Фото: Ru.wikipedia.org
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент предпочитает отдыхать именно в России, пишет
«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, даже на отдыхе глава государства не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.
«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. Это действительно так. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — отметил Песков.
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