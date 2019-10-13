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16:18, 13 октября 2019 135
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Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Фото: Ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент предпочитает отдыхать именно в России, пишет РИА Новости.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, даже на отдыхе глава государства не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.

«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. Это действительно так. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — отметил Песков.


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