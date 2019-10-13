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11:58, 13 октября 2019 62
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Ночью на владимирской трассе произошло смертельное ДТП

Ночью на владимирской трассе произошло смертельное ДТП

Ночью на владимирской трассе произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

В субботу, 12 октября, около 23:25 на дороге «Бетонка-Черново» 33-летний молодой человек на «Мицубиси Лансер» выехал на «встречку» и столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате погибли водитель и 25-летний пассажир на «Митцубиси». В больницу госпитализировали водителя и 53-летнюю пассажирку на «Рено».

Полиция проводит проверку.


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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

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