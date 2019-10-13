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В центре Рязани столкнулись четыре автомобиля, информация об аварии появилась в группе «
ДТП произошло вечером, в субботу, 12 октября, на перекрестке улиц Есенина и Горького.
На видео видно, что одним из участников аварии стал автомобиль «Яндекс.Такси».
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».