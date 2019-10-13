RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление опубликовал
Губернатор отметил, что сельское хозяйство — «одна из ключевых отраслей региона». По его словам, в последние годы АПК «демонстрирует стабильно высокие результаты по всем основным направлениям и успешно реализует задачи, сформулированные в рамках национальных проектов».
Любимов подчеркнул, что «правительство региона в свою очередь старается обеспечить аграриям качественную, своевременную господдержку».
Губернатор пожелал всем работникам сферы, ветеранам отрасли «крепкого здоровья и новых успехов на благо родного края и всей страны».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Шиловском районе восстановят деревянный храм 18 века
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?