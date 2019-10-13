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11:23, 13 октября 2019 144
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Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства

Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства

Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление опубликовал сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что сельское хозяйство — «одна из ключевых отраслей региона». По его словам, в последние годы АПК «демонстрирует стабильно высокие результаты по всем основным направлениям и успешно реализует задачи, сформулированные в рамках национальных проектов».

Любимов подчеркнул, что «правительство региона в свою очередь старается обеспечить аграриям качественную, своевременную господдержку».

Губернатор пожелал всем работникам сферы, ветеранам отрасли «крепкого здоровья и новых успехов на благо родного края и всей страны».


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