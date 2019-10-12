Вжух и… В Рязани «ВАЗ» провалился в люк на дороге

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В Рязани «ВАЗ» провалился в люк на дороге. Фотографию опубликовали в группе «
На снимке видно, что переднее колесо машины практически полностью ушло в открытый люк.
«О Чкаловка, безопасные дороги проект. А это уже второе авто там торчит», — отметил один из подписчиков группы.
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