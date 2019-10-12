В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +15 градусов

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 13 октября, в Рязанской области потеплеет до +15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха ночью по области +5, +10 градусов.
По данным синоптиков, будет дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».