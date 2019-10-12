В сентябре в нескольких районах Рязани зафиксировали превышение сероводорода

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 1 по 31 сентября в нескольких районах Рязани зафицсировали превышение сероводорода. Об этом сообщил
Превышания по диоксиду серы зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Интернациональной.
На посту на улице Новоселов наблюдались превышения по сероводороду и диоксиду серы. Превышения по уровню сероводорода также были зафиксированы на посту в кремле.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Появились фото горевшего в Приокском «Дикси»
17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.