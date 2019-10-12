В Сасовском районе соседи объединились, чтобы украсть двухметровые ворота

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Фото: Pixabay.com
В селе Глядково Сасовского района соседи объединились, чтобы украсть двухметровые металлические ворота. Об этом
Мужчины приехали к производственному зданию на «ГАЗели» и автогенами «срезали» ворота. Оперативники поймали их на месте.
Старшего из злоумышленников — 43-летнего мужчину — уже судили за кражу. Его 30-летнего соседа — за причинение тяжкого вреда здоровью.
На сасовцев завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.
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