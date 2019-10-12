Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:19, 12 октября 2019 90
 0    0

В аварии с перевернувшейся на улице Полонского машиной пострадала женщина

В аварии с перевернувшейся на улице Полонского машиной пострадала женщина

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии с перевернувшейся на улице Полонского машиной пострадала женщина. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 11 октября, в 18:40 у дома №13 на улице Полонского. По предварительной информации, 20-летний рязанец на Toyota Highlander на повороте не уступил дорогу Kia Rio.

Из-за столкновения машин травмы получила 43-летняя водитель Kia.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 704
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 649
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
16:28, 29 сентября 2019 4 196
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 8
16:23, 28 сентября 2019 2 933
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
20:49, 28 сентября 2019 1 935
Артемий Лебедев рассказал, как 15 лет назад работал в Рязанской области 2
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум