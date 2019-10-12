В аварии с перевернувшейся на улице Полонского машиной пострадала женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии с
ДТП произошло в пятницу, 11 октября, в 18:40 у дома №13 на улице Полонского. По предварительной информации, 20-летний рязанец на Toyota Highlander на повороте не уступил дорогу Kia Rio.
Из-за столкновения машин травмы получила 43-летняя водитель Kia.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».