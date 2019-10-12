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20:14, 12 октября 2019 149
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В Александро-Невском возобновят остановку поездов до Москвы

В Александро-Невском возобновят остановку поездов до Москвы

В Александро-Невском возобновят остановку поездов до Москвы. Об этом региональный минтранс сообщил на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

С 8 декабря на вокзале поселка будут останавливаться поезда дальнего следования.

«С 8 декабря 2019 года круглогодичному поезду № 126С Новороссийск-Москва будет введена стоянка 2 мин для посадки/высадки пассажиров на станции Александро-Невская», — говорится в сообщении.

Об остановке поезда губернатора просили местные жители. Они отмечали, что могут пользоваться электричкой, которая идет до столицы 12 часов.


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