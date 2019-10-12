Сорокина выслушала жалобы рязанцев

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 11 октября, глава горадминистрации Елена Сорокина провела личный прием граждан, на котором рязанцы попросили ее отремонтировать дорогу в нескольких районах города. Об этом сообщил
Жительница улицы Боголюбова обратилась к Сорокиной с вопросом организации движения пешеходов и транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Боголюбова и Касимовского шоссе. Женщина просила перенести ограждение ближе к строительной площадке, обустроить тротуар на всем участке дороги, сделать ямочный ремонт проезжей части.
Глава мэрии поручила устранить замечания в кратчайшие сроки. Представитель строительной организации рассказал, что площадку готовят для переноса ограждения вглубь участка. К 1 ноября работы планируют завершить.
До 20 ноября там должны организовать пешеходную дорожку, до 1 декабря — сделать ремонт проезжей части.
Жительница улицы Юннатов попросила заасфальтировать дорожки в районе парка имени Уткина и перенести контейнер для сбора ТБО, расположенный в районе дома №69 по улице Есенина, в другое место. Она объяснила, что в районе контейнера образуется свалка, так как туда выбрасывают мусор не только жители дома, но и посторонние.
Управлению энергетики и ЖКХ поручили перенести контейнер в другое место.
Также Сорокина поручила управлению благоустройства включить сквер имени Уткина в программу по формированию комфортной городской среды. В этом году там планируют установить игровую спортивную площадку.
Всего на личном приеме рассмотрели сообщения шести заявителей.
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