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19:07, 12 октября 2019 55
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Сорокина выслушала жалобы рязанцев

Сорокина выслушала жалобы рязанцев

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 11 октября, глава горадминистрации Елена Сорокина провела личный прием граждан, на котором рязанцы попросили ее отремонтировать дорогу в нескольких районах города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Жительница улицы Боголюбова обратилась к Сорокиной с вопросом организации движения пешеходов и транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Боголюбова и Касимовского шоссе. Женщина просила перенести ограждение ближе к строительной площадке, обустроить тротуар на всем участке дороги, сделать ямочный ремонт проезжей части.

Глава мэрии поручила устранить замечания в кратчайшие сроки. Представитель строительной организации рассказал, что площадку готовят для переноса ограждения вглубь участка. К 1 ноября работы планируют завершить.

До 20 ноября там должны организовать пешеходную дорожку, до 1 декабря — сделать ремонт проезжей части.

Жительница улицы Юннатов попросила заасфальтировать дорожки в районе парка имени Уткина и перенести контейнер для сбора ТБО, расположенный в районе дома №69 по улице Есенина, в другое место. Она объяснила, что в районе контейнера образуется свалка, так как туда выбрасывают мусор не только жители дома, но и посторонние.

Управлению энергетики и ЖКХ поручили перенести контейнер в другое место.

Также Сорокина поручила управлению благоустройства включить сквер имени Уткина в программу по формированию комфортной городской среды. В этом году там планируют установить игровую спортивную площадку.

Всего на личном приеме рассмотрели сообщения шести заявителей.


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