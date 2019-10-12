Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
По данным синоптиков, ожидается похолодание. В понедельник и вторник днем будет до +15, +16 градусов, в среду и четверг до +11. В пятницу же температура понизится до +5 градусов.
В течение недели по ночам от +11 до +1 градуса.
Дождь возможен в понедельник.
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