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15:38, 12 октября 2019 195
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На трассе в Клепиковском районе вылетевшая на «встречку» «девятка» устроила серьезное ДТП

На трассе в Клепиковском районе вылетевшая на «встречку» «девятка» устроила серьезное ДТП

Фото: Издательство «Пресса»

Утром в субботу, 12 октября, на 34 километре трассы Спас-Клепики — Рязань столкнулись «девятка» и Nissan X-Trail. Об этом пишет ИД «Пресса».

Водитель «девятки», двигаясь в сторону Рязани, вылетел на «встречку», где столкнулся с Nissan.

Водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка.


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