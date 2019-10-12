На трассе в Клепиковском районе вылетевшая на «встречку» «девятка» устроила серьезное ДТП

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в субботу, 12 октября, на 34 километре трассы Спас-Клепики — Рязань столкнулись «девятка» и Nissan X-Trail. Об этом пишет ИД «
Водитель «девятки», двигаясь в сторону Рязани, вылетел на «встречку», где столкнулся с Nissan.
Водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».