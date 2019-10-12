Любимов встретился с главой Ермишинского района

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Фото: Правительство Рязанской области
В субботу, 12 октября, Николай Любимов провел рабочую встречу с главой администрации Ермишинского района Евгением Чвановым. Об этом сообщил
Чванов сообщил губернатору о работе по строительству и ремонту дорог, объектов соцсферы, развитии АПК, деревообработки.
Любимов отметил, что в район необходимо привлечь инвесторов, чтобы создать новые рабочие места и повысить качество жизни людей.
Чванов отметил, что в этом году три проекта прошли отбор в региональной программе местных инициатив. Один из них — по благоустройству площадки для ежегодного проведения праздника «Сабантуй» в селе Азеево.
Также политики обсудили развитие территориального самоуправления в Ермишинском районе.
В этом направлении губернатор отметил работу ТОСов и порекомендовал активно внедрять лучшие практики «на своих территориях».
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