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20:45, 12 октября 2019 79
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Любимов встретился с главой Ермишинского района

Любимов встретился с главой Ермишинского района

Фото: Правительство Рязанской области

В субботу, 12 октября, Николай Любимов провел рабочую встречу с главой администрации Ермишинского района Евгением Чвановым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Чванов сообщил губернатору о работе по строительству и ремонту дорог, объектов соцсферы, развитии АПК, деревообработки.

Любимов отметил, что в район необходимо привлечь инвесторов, чтобы создать новые рабочие места и повысить качество жизни людей.

Чванов отметил, что в этом году три проекта прошли отбор в региональной программе местных инициатив. Один из них — по благоустройству площадки для ежегодного проведения праздника «Сабантуй» в селе Азеево.

Также политики обсудили развитие территориального самоуправления в Ермишинском районе.

В этом направлении губернатор отметил работу ТОСов и порекомендовал активно внедрять лучшие практики «на своих территориях».


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