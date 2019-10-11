В субботу в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 12 октября, в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, днем +9, + 14 градусов.
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