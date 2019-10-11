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В Сасове установили памятник войнам-афганцам. Соответствующая фотография появилась в группе «
Скульптура состоят из сидящего солдата с автоматом и информационной плиты.
Памятник установили в рамках проекта местных инициатив. Стоимость работ составила 1,5 млн рублей, 5% от которой оплатил «Союз ветеранов боевых действий».
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