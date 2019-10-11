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19:55, 11 октября 2019 125
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В Ряжске мужчину осудят за «новогодние» нападения

В Ряжске мужчину осудят за «новогодние» нападения

В Ряжске осудят мужчину, который напал на нескольких людей во время новогодних праздников. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в ночь на 1 января в одном из сельских клубов Ряжского района проходила праздничная новогодняя дискотека. Около 3 часов ночи молодой человек посетил ее со своей девушкой и общими знакомыми.

Мужчина был агрессивно настроен и пытался спровоцировать людей на конфликт. Он начал ругаться с незнакомцем, они вышли на улицу и между ними началась драка.

Через некоторое новый знакомый мужчины получил удар в живот. Злоумышленник продолжил избивать его ногами.

Сожительница пострадавшего встала на колени между участниками и умоляла прекратить драку.

Злоумышленник не отреагировал на слова. Он попытался ударить девушку в голову, но последняя выставила руку для защиты. Мужчина промахнулся и ударил в руку, которая сломалась от удара.

После драки злоумышленник сел в машину и уехал, а молодая пара продолжила «празднование» Нового года в больнице.

Ранее мужчина избил на улице Ряжска знакомого, которого доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа со смещением.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые направили в суд.

По одному из эпизодов мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.


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