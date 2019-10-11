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Умер космонавт Алексей Леонов, передает
«Он скончался на 86-году жизни в Москве», — говорится в сообщении.
Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Напомним, в 2017 году рязанцы
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?