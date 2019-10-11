Рязанская прокуратура нашла 14 сайтов по продаже медицинских справок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Прокуратура Милославского района нашла 14 сайтов по продаже поддельных медицинских справок. Об этом сообщила
Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел иски и удовлетворил их. Информацию на сайтах признали запрещенной к распространению.
Решения суда направили в регионального управление Роскомнадзора для блокировки сайтов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Саратове мужчина убил девятилетнюю школьницу
|
cледующая новость →«Капают в копилку бабки, а в квартирку капли». Рязанец написал стихотворение о затопленном доме в Канищеве
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?