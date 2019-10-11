Рязанец пытался получить кредит в интернете и остался без шести тысяч

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Рязанца на шесть тысяч рублей обманули мошенники, представившиеся сотрудниками Центрального банка. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения Банка России по ЦФО.
Мужчине позвонили и представились сотрудником службы безопасности коммерческого кредитного учреждения, в котором рязанец пытался получить кредит.
Заявку на кредит мужчина оставлял ранее в интернете на сайте, не связанном с реальным банком.
Рязанец заплатил шесть тысяч рублей, чтобы ему выделили заемные средства. Деньги он направил не по реквизитам банка, а по неизвестному номеру телефона.
После этого мужчине позвонили и сказали, что его карта заблокирована Центральным банком. Чтобы ситуация не повторилась, ему предложили оформить страховку за 25 тысяч.
После этого пострадавший обратился в рязанское отделение Банка России, чтобы узнать причины «блокировки».
Там ему рассказали, что банк напрямую с физическими лицами не работает и не может блокировать карты. Это может сделать только держатель, банк-эмитент и судебные органы.
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