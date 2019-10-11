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12:49, 11 октября 2019 128
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Рязанцам предложили выбрать победителя конкурса «Рецепты Новогодней столицы»

Рязанцам предложили выбрать победителя конкурса «Рецепты Новогодней столицы»

Рязанцам предложили выбрать победителя конкурса «Рецепты Новогодней столицы». Итоги подведут 23 октября, сообщили в группе проекта.

Конкурс стартовал в мае. Участники присылали свои фирменные рецепты для участия в двух конкурсных категориях «традиционное блюдо на новый лад» и «оригинальное блюдо».

Проголосовать за понравившийся рецепт можно, поставив «лайк» одному из фото в альбоме. Набравшее наибольшее количество голосов, станет победителем.


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