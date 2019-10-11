Половина бутилированной воды в России попала в черный список

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Росконтроль проверил бутилированную воду на прилавках магазинов страны. Об этом сообщила Национальная служба новостей.
Из 21 проверенного образца 15 оказались в черном списке.
«То есть у них не соответствуют физико-химический состав, минеральный состав и безопасность», — отметил сопредседатель союза потребителей Росконтроля Александр Борисов.
По его словам, из лечебно-столовой воды почти 50% образцов попало в черный список.
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