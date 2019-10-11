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Утром в пятницу, 11 октября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 13:00 воды не будет в домах 18-а, 18-б, 23 по улице 1-я Красная. К 15:30 воду дадут в доме 3 корпус 1 по улице Карла Маркса.
Кроме того, до 15:00 воды не будет по следующим адресам:
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