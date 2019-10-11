Любимов открыл пристройку в детском саду №146

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В пятницу, 11 октября, губернатор Николай Любимов открыл пристройку яслей — в детском саду №146. Об этом глава региона сообщил на
Губернатор отметил, что в детском саду появились 80 дополнительных мест.
«Новый корпус оборудован с учетом всех современных требований и сможет принять воспитанников с двухмесячного возраста», — написал Любимов.
На строительство выделили почти 58 миллионов в рамках нацпроекта «Демография».
«В этом году нам удалось создать для малышей 530 мест дополнительных мест. А в общей сложности к концу 2021 года их будет почти две тысячи», — заключил губернатор.
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