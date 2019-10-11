Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 12-13 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В филармонии 12 октября выступит Владимир Рогулин и Рязанский губернаторский симфонический оркестр с литературно-музыкальной композицией «
В ТРЦ «М5 Молл» 12 октября зрители увидят спектакль Московского областного театра кукол «
В баре «Штопор» 13 октября выступит столичная группа «
13 октября в клубе «Svoboda» свой день рождения, а также день рождения Джона Леннона отметит рязанская группа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?