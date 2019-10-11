«Капают в копилку бабки, а в квартирку капли». Рязанец написал стихотворение о затопленном доме в Канищеве

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Рязанец написал стихотворение о затопленном доме №13 по улице Интернациональной. После дождя вода залила несколько квартир третьего подъезда с девятого по второй этажи.
Ранее мужчина
«Это что же получается? Это как же так выходит? Я плачу за капремонт, в меня еще и топят…» — начал стихотворение автор.
Полный текст можно услышать в видео.
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