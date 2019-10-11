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Губернатор Николай Любимов проверил дорогу на улице Дачной. Сообщение об этом появилось на
Любимов отметил, что согласился с недовольством рязанцев, которые жаловались на состояние дороги.
«Безопасный проезд здесь фактически невозможен. А рядом — два детских сада и школа», — написал губернатор.
Он добавил, что дал поручение региональному минтрансу начать подготовку документации.
«В начале лета 2020-го улица должна быть капитально отремонтирована», — заключил губернатор.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».