Жителя скопинского села накажут за незаконную торговлю

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Жителя села Чулково Скопинского района накажут за незаконную торговлю. 42-летнего мужчину во второй раз поймали на продаже спиртного в его доме, сообщила
Известно, что ранее нарушителя уже привлекали к ответственности по статье 14.17.1 КоАП.
В этот раз в отношении скопинца возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.
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