Йога, песочная анимация и вокал. «Центральная школа» рассказала о творческих студиях для детей

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Представители «Центральной школы» рассказали рязанцам о творческих студиях для детей. По их словам, каждый ребенок может сам выбрать занятие по душе, а его родители будут уверены, что к нему найдут индивидуальный подход.
«Особенность студий „Центральной школы“ состоит в отношении к ребенку, его личности и деятельности. Преподаватели на занятиях не просто дают знания и учат технологиям — они сотрудничают с детьми, выступают в роли друга и наставника, и этим в процессе занятия помогают ребенку уверенно достигать результатов! Положительные эмоции мотивируют ребенка на новые свершения и помогают справляться с трудностями», — отметили сотрудники школы.
В настоящее время в «Центральной школе» действуют:
Кроме того, детей можно записать в другие студии и кружки по направлениям. Количество мест в группах ограничено.
Уточнить наличие свободных мест и записаться в студии можно по телефону +7 (4912)99-08-91. Адрес «
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.