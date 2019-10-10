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13:08, 10 октября 2019 217

Йога, песочная анимация и вокал. «Центральная школа» рассказала о творческих студиях для детей

Йога, песочная анимация и вокал. «Центральная школа» рассказала о творческих студиях для детей

Представители «Центральной школы» рассказали рязанцам о творческих студиях для детей. По их словам, каждый ребенок может сам выбрать занятие по душе, а его родители будут уверены, что к нему найдут индивидуальный подход.

«Особенность студий „Центральной школы“ состоит в отношении к ребенку, его личности и деятельности. Преподаватели на занятиях не просто дают знания и учат технологиям — они сотрудничают с детьми, выступают в роли друга и наставника, и этим в процессе занятия помогают ребенку уверенно достигать результатов! Положительные эмоции мотивируют ребенка на новые свершения и помогают справляться с трудностями», — отметили сотрудники школы.

В настоящее время в «Центральной школе» действуют:

  • медиастудия (6+);
  • ментальная арифметика (6+);
  • дзюдо, самбо, карате (6+);
  • вокально-музыкальная студия «MusicFamily» (6+);
  • йога (6+);
  • песочная анимация (6+);
  • вводный курс Химии (11-14);
  • робототехника (6+);
  • хореография (6+);
  • детский танец (3-5);
  • студия Художника (6+);
  • «математика под звездочкой» (10+);
  • студия актерского мастерства «Калейдоскоп» (6+).

Кроме того, детей можно записать в другие студии и кружки по направлениям. Количество мест в группах ограничено.

Уточнить наличие свободных мест и записаться в студии можно по телефону +7 (4912)99-08-91. Адрес «Центральной школы»: улица Есенина, 21.


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