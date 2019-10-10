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Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню. В конкусе участвовали 97 населенных пунктов, сообщили в заксобрании региона.
Итоги подвели в областной филармонии. Представителей деревень-участников поприветствовал спикер областного парламента Владимир Киселев. Он напомнил о важности российской деревни и сохранения сельских традиций.
«Наша задача сохранить культурный код, который есть в каждом населенном пункте», — отметил Киселев.
Конкурс с 2015 года проводит региональный совет «Единой России» при поддержке депутата Госдумы Геннадия Кулика.
В этом году число поданных заявок приблизилось к рекордным ста в трех номинациях: численностью до 150 человек, от 150 до 1000 жителей и от тысячи и до трех с половиной тысяч. Лидером являлся Суздальский район с 17 заявками.
Все деревни и села получили дипломы и подарки от спонсоров.
Обладателем гран-при, 150 тысяч рублей и звания «Самая красивая деревня Владимирской области» стало село Усолье Камешковского района.
Первые места в своих номинациях заняли деревня Слукино Гороховецкого района, деревня Буторлино Вязниковского района и село Черкутино Собинского района. Им подарили по 80 тысяч рублей.
«Серебро» и подарки в размере 50 тысяч — у деревни Фролиха Собинского района, сел Павловское Ковровского района и Ляхи Меленковского района.
Третье место и по 30 тысяч рублей вручили представителям села Лыково Юрьев-Польского района, деревни Новоселка Кольчугинского района, поселка Тасинский Гусь-Хрустального района, села Кутуково Суздальского района, поселка Муромцево Судогодского района и села Павловское Суздальского района.
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