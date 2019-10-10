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10:16, 10 октября 2019 34
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Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню

Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню

Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню. В конкусе участвовали 97 населенных пунктов, сообщили в заксобрании региона.

Итоги подвели в областной филармонии. Представителей деревень-участников поприветствовал спикер областного парламента Владимир Киселев. Он напомнил о важности российской деревни и сохранения сельских традиций.

«Наша задача сохранить культурный код, который есть в каждом населенном пункте», — отметил Киселев.

Конкурс с 2015 года проводит региональный совет «Единой России» при поддержке депутата Госдумы Геннадия Кулика.

В этом году число поданных заявок приблизилось к рекордным ста в трех номинациях: численностью до 150 человек, от 150 до 1000 жителей и от тысячи и до трех с половиной тысяч. Лидером являлся Суздальский район с 17 заявками.

Все деревни и села получили дипломы и подарки от спонсоров.

Обладателем гран-при, 150 тысяч рублей и звания «Самая красивая деревня Владимирской области» стало село Усолье Камешковского района.

Первые места в своих номинациях заняли деревня Слукино Гороховецкого района, деревня Буторлино Вязниковского района и село Черкутино Собинского района. Им подарили по 80 тысяч рублей.

«Серебро» и подарки в размере 50 тысяч — у деревни Фролиха Собинского района, сел Павловское Ковровского района и Ляхи Меленковского района.

Третье место и по 30 тысяч рублей вручили представителям села Лыково Юрьев-Польского района, деревни Новоселка Кольчугинского района, поселка Тасинский Гусь-Хрустального района, села Кутуково Суздальского района, поселка Муромцево Судогодского района и села Павловское Суздальского района.


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