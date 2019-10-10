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15:36, 10 октября 2019 117
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В тюменской школе дети засняли на видео учителя, который кричал на них матом

В тюменской школе дети засняли на видео учителя, который кричал на них матом

В Боровской школе Тюменского района девятиклассники сняли на видео, как учитель кричит на класс матом и дергает учеников за руки. Об этом сообщил портал «72.ru».

Стало известно, что педагог работает в школе с сентября.

«Кто здесь особенный?» — накричал учитель на одного из школьников. «А что я сделал-то?» — ответил подросток.

Затем он схватил других девятиклассников за шею и руки.

«Ты особенный? Или ты особенный?» — кричал учитель.

Ученики отозвались о мужчине как о добром и позитивном учителе.

«О его нервных срывах я не слышал. С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося», — рассказал один из учащихся.

Педагога отстранили от работы. С детьми работают психологи.

Видео «72.ru»


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