В тюменской школе дети засняли на видео учителя, который кричал на них матом

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В Боровской школе Тюменского района девятиклассники сняли на видео, как учитель кричит на класс матом и дергает учеников за руки. Об этом сообщил портал «
Стало известно, что педагог работает в школе с сентября.
«Кто здесь особенный?» — накричал учитель на одного из школьников. «А что я сделал-то?» — ответил подросток.
Затем он схватил других девятиклассников за шею и руки.
«Ты особенный? Или ты особенный?» — кричал учитель.
Ученики отозвались о мужчине как о добром и позитивном учителе.
«О его нервных срывах я не слышал. С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося», — рассказал один из учащихся.
Педагога отстранили от работы. С детьми работают психологи.
Видео «
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