В Скопинском районе выбрали председателя думы

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 10 октября, в думе Скопинского района прошло заседание, на котором депутаты выбрали ее председателя. Об этом пишет издательство «
Председателем стал Вячеслав Затяжных, ранее уже занимавший этот пост. Он поблагодарил депутатов за доверие.
«Надеюсь, районная дума и дальше будет обеспечивать своей работой развитие наших поселений, помогать внедрению новых программ и решений для повышения уровня жизни и комфортного проживания простых граждан», — сказал Затяжных.
Дума района также заслушала доклад мандатной комиссии и признала полномочия десяти вновь избранных депутатов.
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