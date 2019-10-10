Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:49, 10 октября 2019 97
 0    0

В Скопинском районе выбрали председателя думы

В Скопинском районе выбрали председателя думы

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 10 октября, в думе Скопинского района прошло заседание, на котором депутаты выбрали ее председателя. Об этом пишет издательство «Пресса».

Председателем стал Вячеслав Затяжных, ранее уже занимавший этот пост. Он поблагодарил депутатов за доверие.

«Надеюсь, районная дума и дальше будет обеспечивать своей работой развитие наших поселений, помогать внедрению новых программ и решений для повышения уровня жизни и комфортного проживания простых граждан», — сказал Затяжных.

Дума района также заслушала доклад мандатной комиссии и признала полномочия десяти вновь избранных депутатов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 373
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 451
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
16:28, 29 сентября 2019 3 851
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 7
16:23, 28 сентября 2019 2 693
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
20:49, 28 сентября 2019 1 648
Артемий Лебедев рассказал, как 15 лет назад работал в Рязанской области 2
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 11.10.2019
Архив голосований
Форум