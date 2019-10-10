В рязанской мэрии рассказали, где устроят общегородской субботник

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В рязанской мэрии рассказали, где устроят субботник 12 октября. С 8:30 до 12:00 горожане приведут в порядок 14 территорий:
бульвар Скобелева (от улицы Новоселов до улицы Зубковой), сбор у входа со стороны улицы Новоселов;
Лесопарк (от первого разворотного круга до Орехового озера, вдоль Орехового озера), сбор у первого разворотного круга;
сквер на улице Лермонтова, сбор у входа в сквер;
парк Белякова в Дягилеве, сбор у тренажеров;
улица Полевая, дом № 32, сбор у дома №30 в районе детской инфекционной больницы;
улица Совхозная, дом № 24, сбор у дома;
улица Высоковольтная, между домами №№ 45 и 47, сбор слева от Дома ребенка;
зеленая зона на улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой), сбор за остановкой общественного транспорта «улица Новоселов»
сквер 26 Бакинских Комиссаров, сбор в сквер со стороны улицы Скоморошинской;
парк Советско-Польского братства по оружию, сбор у остановки общественного транспорта;
сквер 50 лет Октября, сбор у входа со стороны улицы Гагарина за остановкой общественного транспорта;
улица Ленинского Комсомола, дом № 106;
улица Новаторов, дом № 16 — улица Крупской, дом № 5.
Участникам субботника раздадут инвентарь и мешки. Собранный мусор вывезет спецтехника.
Сбор в 08.30. С собой нужно взять перчатки.
В 10:00 субботник начнется в парке героев Отечественной войны 1812 года, место сбора у дома №33 по улица Старая Дубрава. В нем поучаствует мэр Елена Сорокина. Ее заместили выйдут на другие территории: Сергей Савин — сквер на улица Лермонтова; Игорь Тишин — бульвар Скобелева; Надежда Штевнина — Лесопарк.
Отмечается, что рязанцы смогут задать вопросы руководителям администрации.