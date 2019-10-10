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В рязанских автобусах появится Wi-Fi. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий во время публичного отчета.
По его словам, в Рязани будет развиваться муниципальный транспорт: в автобусах установят камеры видеонаблюдения, информационные табло и подключат Wi-Fi.
Он также заявил, что коммерческие перевозчики останутся в областном центре для создания конкуренции.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.