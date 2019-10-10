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11:00, 10 октября 2019 220

В Рязани разыграли LADA XRAY Cross

В Рязани разыграли LADA XRAY Cross

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 9 октября, в рязанском дилерском центре «Рязань Лада» вручили ключи от нового автомобиля LADA XRAY Cross. Победителем стал житель Московской области Александр Гусаров.

Розыгрыш «Жаркие дни LADA» организовало АО «АвтоВАЗ» совместно с дилерскими центрами.

По словам победителя, в июне этого года он поменял свою подержанную машину на новую Granta.

«Живем мы тут недалеко, в Егорьевском районе Московской области. Решили поменять свою старую машину на новую отечественную. Приехали сюда, менеджер помог нам выбрать машину», — сказал Гусаров, отметив, что через какое-то время пришло письмо на почту с предложением поучаствовать в розыгрыше.

«26 сентября нам сообщили, что мы выиграли автомобиль, и мы сначала даже не поверили», — призналась супруга победителя Елена.

Так, семья Гусаровых стала обладателем LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Ключи от автомобиля вручил директор дилерского центра «Рязань Лада» Сергей Лучков. Он пожелал победителям акции удачи на дорогах и семейного счастья.

Акция «Жаркие дни LADA» проходила с 25 по 31 июля. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было в течение июля купить новый автомобиль и зарегистрироваться на сайте.

В дилерском центре отметили, что в ноябре пройдет вторая волна акции «Жаркие дни LADA».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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