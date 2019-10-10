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10:43, 10 октября 2019 99
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В РГУ имени Есенина назвали дату и место прощания с преподавателем Видовой

В РГУ имени Есенина назвали дату и место прощания с преподавателем Видовой

В пятницу, 11 октября, в 11:50 устроят прощание со старшим преподавателем кафедры иностранных языков РГУ имени Есенина Еленой Видовой. Адрес: улица Новоселов, дом №38 (второй подъезд).

Отпевание начнется в 12:00 в Крестовоздвиженском храме (улица Васильевская, дом №1 (улица Новоселов, дом №47).

Елена Видова умерла в среду, 9 октября. Она более 30 лет учила студентов английскому языку.


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