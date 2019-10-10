В РГУ имени Есенина назвали дату и место прощания с преподавателем Видовой

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В пятницу, 11 октября, в 11:50 устроят прощание со старшим преподавателем кафедры иностранных языков РГУ имени Есенина Еленой Видовой. Адрес: улица Новоселов, дом №38 (второй подъезд).
Отпевание начнется в 12:00 в Крестовоздвиженском храме (улица Васильевская, дом №1 (улица Новоселов, дом №47).
Елена Видова
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