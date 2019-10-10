В пятницу в Рязанской области потеплеет до +13 градусов

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В пятницу, 11 октября, в Рязанской области потеплеет до +13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +8, +13 градусов.
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