В Песочне сгорел автомобиль

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Ночью в четверг, 10 октября, у дома №6 на улице Шереметьевской сгорел автомобиль. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Огонь повредил машину, стоящую рядом.
«Сегодня в 3:10 взорвалась и сгорела машина на улице Шереметьевской, дом №6. Пламя перебралось на стоящую рядом машину», — написал автор сообщения.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Фото
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?