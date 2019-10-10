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9:27, 10 октября 2019 403
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В Песочне сгорел автомобиль

В Песочне сгорел автомобиль

Ночью в четверг, 10 октября, у дома №6 на улице Шереметьевской сгорел автомобиль. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

Огонь повредил машину, стоящую рядом.

«Сегодня в 3:10 взорвалась и сгорела машина на улице Шереметьевской, дом №6. Пламя перебралось на стоящую рядом машину», — написал автор сообщения.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Фото Алисы Барановой


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