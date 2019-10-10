В Новомичуринске прошел концерт в поддержку тяжелобольной пятилетней девочки

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Фото: Издательство «Пресса»
В Новомичуринске организовали концерт в поддержку пятилетней Алины Лотаревой, которая перенесла две операции на головной мозг. Об этом пишет ИД «
Отмечается, что концерт стал большим событием для горожан. На нем выступали школьники, дети из образовательных учреждений города.
Встречу помогли организовать юные волонтеры.
Все собранные от концерта деньги передали дедушке девочки. Он не смог сдержать слез, когда благодарил людей.
«Внимание и сочувствие, с которыми к нашей беде отнеслись люди, как от родных и близких. Молим Бога, чтобы у нашей девочки все было хорошо», — сказал мужчина.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?