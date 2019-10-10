В ДТП под Рязанью погиб водитель «Мерседеса»

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В ДТП, произошедшем под Рязанью в четверг, 10 октября, погиб водитель Mercedes Bens. Об этом сообщила
На 278-м километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Mercedes Benz, за рулем которого был 40-летний водитель и грузовик DAF с полуприцепом под управлением 32-летнего мужчины. Водитель Mercedes погиб на месте ДТП.
На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства аварии уточняются.
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