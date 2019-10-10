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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП у поселка Стенькино в Рязанском районе погиб человек. Об этом сообщил очевидец «ВКонтакте».
Авария произошла в четверг, 10 октября.
«Перед Стенькино авария, в „мерсе“ труп», — написал автор поста.
Информация о произошедшем уточняется.
Фото
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?