В центре Рязани эвакуировали автомобиль ДПС

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В четверг, 10 октября, с площади Театральной эвакуировали автомобиль ДПС. Фото опубликовано «ВКонтакте».
Снимок вызвал бурную реакцию пользователей.
Рязанцы начали шутить, высказывая предположения о причинах эвакуции.
«Наконец-то», — написал один из комментаторов.
Фото
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?