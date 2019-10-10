Сорокина обсудила сотрудничество с представителями банков

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В четверг, 9 октября, глава горадминистрации Елена Сорокина провела встречу с руководителем Владимирской территориальной дирекции ПАО «Банк Уралсиб» Денисом Гавриловым и управляющим ОО «Рязанский» «Банк Уралсиб» Анной Севостьяновой. Об этом сообщил
Также днем ранее Сорокина встретилась с управляющим Рязанского отделения Среднерусского банка Иваном Семеновым и его заместителем Дмитрием Ивановым.
Участники встречи обсудили вопросы по сотрудничеству в сфере соцпрограмм, планы по работе в области городского хозяйства, партнерству.
Сорокина рассказала представителям банков о проекте «Рязань — Новогодняя столица 2020» и возможностях участия бизнес-сообщества в нем.
Стороны договорились продолжить диалог для дальнейшего сотрудничества.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области выбрали самую красивую деревню
|
cледующая новость →«Рязаньгоргаз» завершил подготовку к осенне-зимнему периоду
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?