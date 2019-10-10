Смертельное ДТП под Рязанью произошло из-за выезда на «встречку»

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Фото: Издательство «Пресса»
ДТП произошло в четверг, 10 октября, в районе поселка Стенькино в Михайловском районе примерно в 10:15. Двигавшийся в сторону Михайлова житель Дагестана за рулем Mercedes Benz выехал на «встречку». Там иномарка столкнулась с фурой DAF, за рулем которой был житель Украины.
Водитель Mercedes от травм скончался на месте ДТП.
Обстоятельства аварии уточняются.
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