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Рязанец разозлился из-за сломанного компьютера и едва не задушил соседку. Инцидент произошел 9 октября в общежитии на улице Братиславской, сообщила
Известно, что в 7 утра 28-летний рязанец вышел на общую кухню, где встретил 32-летнюю женщину. Та сделала соседу замечание по поводу его пьянства.
«У мужчины сломался компьютер, с которым он коротал все свободное время, поэтому он был в агрессивном состоянии и пригрозил задушить соседку, если она не замолчит», — говорится в сообщении.
Женщина испугалась и вызвала полицию. В отношении буяна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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