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Фото: Администрация Рязани
Рязанцы обсудили с подрядчиком благоустройство Новопавловской рощи. Работы проводят в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 — 2022 годы",
Специалисты подрядчика «Энергоэксперт» ответили на вопросы об установке фонарей, лавочек и урн, а также прокладке пешеходных асфальтовых дорожек с бордюрами.
«Сейчас по парку проходят пешеходные тропинки, ходить по которым после дождя становится проблематично, поэтому асфальтированные пешеходные дорожки просто необходимы, — сказала председатель ТОС „Радуга“ Галина Синицына. — Вопрос освещения назрел давно, и мы очень рады, что он решится в положительном ключе».
На благоуствойство Новопавловской рощи в этом году направили около трех с половиной миллионов рублей.
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