«Рязаньэнерго» подтвердил готовность к реагированию на ЧС на учениях

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Михайловском районе прошли совместные учения по ликвидации условной аварии в региональной энергосистеме, вызванной неблагоприятными погодными условиями.

В учениях участвовали персонал «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», Приокского предприятия магистральных электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС», филиала АО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей», филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ), регионального ГУ МЧС, а также представители регионального министерства ТЭК и ЖКХ и администрации Михайловского района.

По сценарию, при прохождении циклона на территории области снегопад и сильный ветер порывами до 25 метров в секунду с резким понижением температуры до -25-30 градусов привели к аварийному отключению двух ВЛ 110 кВ и обесточению трех подстанций 35-110 кВ. В результате произошли массовые отключения потребителей в Михайлове и части Михайловского района (12 954 потребителей в 43 населенных пунктах).

В ходе учений энергетики отрабатывали практические действия по устранению повреждений на ЛЭП 110 кВ, установке резервных источников электроснабжения (РИСЭ) для организации временного электроснабжения социально-значимых объектов в Михайлове, а также оттачивали взаимодействие штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве области, штабов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» и Приокского ПМЭС.

«К проведению аварийно-восстановительных работ, восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей привлекли семь бригад в составе 33 человек и 10 единиц техники „Рязаньэнерго“. Специалисты установили четыре РИСЭ. Также в рамках взаимопомощи был выделен один РИСЭ АО „РОЭК“. Дополнительно к выезду подготовили еще 12 РИСЭ из соседних Скопинского, Рязанского и Старожиловского районов электрических сетей. Работы по возобновлению электроснабжения потребителей выполнили в кратчайшие сроки», — рассказали в компании.

Подводя итоги, первый замдиректора, главный инженер «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин отметил: «Проведение учений — важная составляющая подготовки электросетевого комплекса к работе в условиях низких температур. Энергетики отрабатывают все этапы ликвидации последствий наиболее распространенных технологических нарушений, укрепляя свои навыки и отрабатывая взаимодействие с другими организациями. Благодаря этому, удается сокращать время устранения реальных аварий в электрических сетях».

Результаты учений подтвердили готовность специалистов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» к эффективному взаимодействию с персоналом субъектов электроэнергетики, спасателями и представителями органов власти при ликвидации внештатных ситуаций, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Рязанской области в отопительный сезон 2019-2020 годов.