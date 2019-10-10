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11:54, 10 октября 2019 131
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Родителей курящих детей предложили штрафовать

Родителей курящих детей предложили штрафовать

Фото: Pixabay.com

Родителей курящих детей предложили штрафовать. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября. Его подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) хотят внести норму «об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними». Роспотребнадзор должен подготовить документ и представить его в Минюст до 23 октября.

По информации газеты «Известия», родителей курящих детей могут штрафовать с 2021 года.


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